Alma in trasferta contro Capri, Buzzanca: “Fiducia nel gruppo”

PATTI – Per la 10^ giornata del campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile Girone Sud l’Alma Basket Patti si sposta in Campania, al PalaBarbuto di Napoli, per affrontare Blue Lizard Capri.

La formazione allenata da coach Paolo Falbo è una neopromossa con almeno quattro giocatrici da tenere d’occhio, come spiega l’allenatrice pattese Mara Buzzanca: “Tra le nostre avversarie Dacic non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Dovremo fare attenzione anche all’argentina Rios e a Maggi, in regia c’è Bovenzi, ma in quel reparto le nostre giocatrici non sono sicuramente da meno”.

Solo due punti distanziano l’Alma dalla Blue Lizard. Vincere in trasferta sarà necessario per agganciare la squadra caprese (dove sono presenti le ex pattesi Giorgia Manfrè e Rossana Boccalato) e Matelica (qualora dovesse essere battuta da Nico Basket), in attesa del recupero contro Selargius.

“Mi aspetto una bella partita – prosegue Mara Buzzanca -, chi avrà più condizione potrà avere la meglio. Abbiamo completato la seconda settimana di allenamento con Miccio e Botteghi e ho visto segnali positivi. Stiamo cercando continuità e vogliamo trovarla in questa partita. Per il lavoro svolto in settimana sono sicura le ragazze troveranno la giusta alchimia, ho fiducia nel nuovo gruppo”.

Blue Lizard Capri contro Alma Basket Patti sarà arbitrata da Gianluca Cassiano e Giacomo Fabbri di Roma, palla a due alle ore 18:00. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della formazione ospite.



