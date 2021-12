Bagheria, allerta per l’esondazione del fiume Eleuterio

PALERMO – Allerta per rischio esondazione del fiume Eleuterio nel territorio di Bagheria. E’ stato registrato, a causa delle piogge, un sovraccarico di acqua e il superamento della quota massima nelle dighe di Scanzano e di Rosella del territorio di Piana degli Albanesi. La protezione civile comunale ha attuato il previsto piano di emergenza. La prefettura ha avvisato il comune di Bagheria. Gli agenti della polizia municipale stanno controllando il corso del fiume sul territorio bagherese. A causa di detriti, soprattutto per la presenza di canne, il corso del fiume in alcuni punti non è fluente. L’amministrazione comunale invita a non sostare o passare nella zona del fiume.



