Catania, Luca De Fusco direttore artistico del teatro Stabile

CATANIA – “Con l’incarico a Luca De Fusco quale direttore artistico dello Stabile di Catania si rafforza quel processo di svolta che Uil e Uilcom hanno ripetutamente sollecitato. Il recupero delle radici, l’affermazione dell’identità di un Teatro che rappresenta una tra le più alte espressioni del nostro popolo, questi sono gli obiettivi. Verificheremo sul campo i risultati. Registriamo con soddisfazione, intanto, che il nuovo Consiglio d’amministrazione presieduto da Rita Gari Cinquegrana s’è mosso senza indugi”.

Così la segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, e il segretario generale aggiunto della Uilcom etnea, Salvo Orlando, commentano la nomina del nuovo direttore artistico al Teatro Stabile di Catania: “La formazione e il curriculum di Luca De Fusco costituiscono un convincente presupposto per il rilancio del Teatro. A lui auguriamo buon lavoro. Intanto, ribadiamo come sia per noi prioritaria la valorizzazione di lavoratrici e lavoratori dello Stabile, insieme con quella dei talenti artistici che in questa terra non sono mai mancati. Alla presidente e al Consiglio d’amministrazione, peraltro, confermiamo la nostra attesa di confronto in merito alle nostre richieste relative a contrattazione di secondo livello, riconoscimento di merito per i dipendenti, adeguamento di pianta organica e mansioni”.

Intervento anche di Cisl e Fistel-CISL Sicilia: “Salutiamo con piacere la scelta operata dal nuovo CDA dello Stabile di Catania con a capo il neo eletto Presidente Rita Gari Cinquegrana. Il nuovo direttore Luca De Fusco è un professionista di indiscusso valore, il cui profilo professionale nazionale può diventare strumento prezioso per il rilancio del nostro Teatro. Alle capacità ed esperienze teatrali, infatti, nel tempo ha saputo associare studi e competenze gestionali sulla materia specifica, aspetto certamente non secondario per le sorti del teatro nell’immediato futuro. Per questo motivo, come Cisl a nome del segretario generale Maurizio Attanasio della Fistel-Cisl Antonio D’Amico e dei rappresentanti dei lavoratori ci auguriamo adesso che, una volta accettato l’incarico conferito, il neo direttore venga messo nelle condizioni di operare con serenità e con mezzi amministrativi e gestionali adeguati. Da parte nostra siamo pronti sin da subito ad offrire collaborazione e sostegno, perché insieme si possano trovare tutte le soluzioni utili per non far rinascere un’istituzione culturale così importante per la nostra città e per l’intera Sicilia.”



