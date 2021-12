Covid: marito e moglie muoiono, erano vaccinati

PIACENZA – Un noto medico piacentino è morto per le conseguenze del Covid a qualche settimana dalla moglie, assieme alla quale era ricoverato al Polichirurgico di Piacenza. Entrambi erano regolarmente vaccinati.

Come racconta il quotidiano Libertà, Lino Budano, 69 anni, era stato ricoverato in ospedale assieme alla moglie Tamara dopo che in entrambi il coronavirus si era manifestato in modo molto aggressivo. Qualche settimana fa la donna si è aggravata ed è morta. Successivamente anche le condizioni del marito (fumatore e con problemi cardiaci pregressi) sono andate progressivamente peggiorando fino al decesso.

La notizia ha scosso anche il mondo dell’arte piacentina poiché Budano coltivava da molti anni questa passione, nel campo della video-scultura e della fotografia, ed aveva al suo attivo molte mostre oltre che la gestione in passato di una piccola galleria in città.



