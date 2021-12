Sicilia, scendono i contagi: alta l’incidenza tra i bambini

Sono 887 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia(ieri 1.143), a fronte di 23.720 tamponi effettuati, su un totaledi 7.711.147 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi (ieri 6) che portano il totale delle vittime, sull’Isola, a 7.276. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 15.304 (+197) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 356, di cui 44 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 14.904 pazienti. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 162,Catania 259, Messina 29, Siracusa 84, Trapani 78, Ragusa 51,Caltanissetta 98, Agrigento 100 e Enna 26.

Il bollettino nazionale

Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118. Sono 565.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 716.287. Il tasso di positività è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto a ieri.

L’incidenza tra i bambini

Nei bambini da 0 a 9 anni l’incidenza ha raggiunto nell’ultima settimana “valori superiori a 250 casi per 100.000 abitanti”: lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), precisando che ” il dato è “ancora da consolidare”. Nelle ultime tre settimane si è osservato un aumento dell’incidenza settimanale in tutte le fasce d’età, si legge nel bollettino che riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia, e dalla seconda decade di ottobre si osserva un aumento dell’incidenza nelle fasce di età 0-9 anni e 10-19 anni.



