Gara annullata, Maravigna: “Interesseremo Corte dei Conti”

I residenti di Corso Sicilia e Corso Martiri delle Libertà, che aspettano da 10 anni la realizzazione del parco urbano, criticano l’amministrazione comunale dopo la notizia dell’annullamento della gara per la realizzazione del parcheggio a San Berillo Vecchio. L’avvocato Pietro Ivan Maravigna, portavoce del comitato civico, annuncia su fb l’intenzione di inviare gli atti del bando alla Corte dei Conti. L’avvocato chiede a Pogliese di “rendere noti le somme e i costi della procedura di aggiudicazione”. Per Maraviglia ci sarebbe stato un grave spreco di ” soldi dei cittadini catanesi, in un momento di dissesto della finanza cittadina, con una collettività già gravata della più pesante pressione tributaria”. In un altro post, l’avvocato chiede le dimissioni del sindaco e della Giunta che reputa non all’altezza visto quanto è accaduto.



