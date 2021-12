Il Palermo si affida ai gol del bomber Brunori

Palermo ritrova il suo bomber. Nel girone C di Serie C della passata stagione il club rosanero ha visto emergere le qualità da finalizzatore di Lorenzo Lucca, il giovane attaccante classe 2000 poi ceduto al Pisa. Un vero e proprio bottino prezioso per il centravanti ex rosanero, che in 27 presenze ha messo la firma in ben 13 gol. Un infortunio ha smorzato il suo percorso con la maglia del Palermo, ma questo non ha demoralizzato diversi club tra Serie A e Serie B che si sono interessati a lui, fino alla decisione definitva di indossare la maglia del Pisa. Un’eredità importante per gli attaccanti dell’attuale campionato del club del capoluogo siciliano, che avrebbero dovuto sostituire al meglio le prodezze del calciatore nativo di Moncalieri.

ARRIVANO I RINFORZI

Per questo motivo, nella sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini, di comune accordo con il tecnico rosanero Giacomo Filippi, porta nel capoluogo siciliano Matteo Brunori e Edoardo Soleri. Quest’ultimo, arrivato in prestito dal Padova dopo l’esperienza al Monopoli, viene schierato quasi sempre a partita in corso, con il posto da attaccante titolare che viene preso praticamente subito da Brunori. L’italobrasiliano, anche lui arrivato in prestito in rosanero ma dalla Juventus, usa il miglior modo possibile per prendersi il posto da titolare dei rosanero: fare gol. Con alcune partite di “rodaggio” dopo il suo esordio nel girone meridionale di Serie C, Brunori inizia a mettere in mostre le sue qualità.

GOL DECISIVI

Esplosività e velocità nella corsa, tecnica individuale e fiuto del gol permettono a Brunori di prendersi in mano (o meglio, tra i piedi) il reparto offensivo del Palermo. Il primo gol in maglia rosanero arriva nel deludente pareggio contro il Monterosi. Da quella sfida, però, l’attaccante di proprietà del club bianconero metterà a segno 7 gol su 17 presenze totali. Due di questi sono decisivi: il primo contro la Virtus Francavilla in 10 contro 11, quando un errore dalle retrovie avversarie gli permette di siglare il gol vittoria. Il secondo, invece, nell’ultima sfida contro il Monopoli, scontro diretto che ha permesso ai rosanero di superare i pugliesi e ottenere il secondo posto in classifica. Silipo intercetta una sfera poco precisa a metà campo e serve in verticale il numero 9 dei rosanero che, anche in questo caso, mette la firma sul gol che vale tre punti.

TESTA AL CATANIA

Non un attaccante che agisce unicamente in area di rigore, ma un vero e proprio centravanti a servizio della squadra. Si può assistere, infatti, a diversi scambi con i compagni di squadra durante i 90 minuti, ma spesso e volentieri emergono la sua indole e il suo egoismo tipico da goleador che lo portano a tenatre la conclusione in porta pur essendo in situazioni oggettivamente difficili. Domenica, alle ore 14.30 allo stadio “Massimino”, Brunori scenderà in campo per il suo primo Derby di Sicilia e probabilmente, anche questa sfida, la vorrà vivere da protagonista.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI