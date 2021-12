Maltempo, 2 pescherecci naufragano davanti alla costa

CAGLIARI – Due pescherecci battenti bandiera egiziana con 9 tunisini a bordo, a causa del maltempo, si sono arenati mentre cercavano di raggiungere il porto di Cagliari. I marinai sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, guardia costiera e polizia. I due pescherecci si sono avvicinati alla costa per evitare il mare grosso, ma mentre superavano capo Sant’Elia sono stati spinti dalla corrente e dal vento e si sono arenati vicino alla spiaggia. Intanto a Ischia le piogge torrenziali hanno provocato una frana nel comune di Barano: terreno e rocce si sono staccate dal costone sopra via Corafà abbattendosi sulla strada e su una casa i cui abitanti sono stati tratti in salvo. Marche in tilt per la neve.



