Omicidio, ‘A Misterbianco sospese manifestazioni natalizie’

“Fin da ieri notte stiamo seguendo costantemente l’evolversi della vicenda che ha visto la drammatica uccisione di una donna nella nostra città, nel quartiere Lineri. Sebbene non siano ancora confermati i contorni del fatto e le indagini siano ancora in corso, siamo di fronte a un episodio triste e doloroso, motivo di forte preoccupazione per tutta la nostra comunità. Abbiamo sospeso per la giornata di oggi le manifestazioni natalizie previste a Misterbianco. L’Amministrazione comunale è al fianco degli inquirenti per ogni necessità”. Lo dichiara il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, a proposito dell’uccisione di una giovane donna avvenuta ieri nel quartiere Lineri.



