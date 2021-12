Palermo: incidente in viale della Regione, traffico rallentato

PALERMO – Maltempo e disagi a Palermo. Diverse le vie della città in cui si registrano rallentamenti. Secondo quanto diffuso dalla polizia municipale attraverso il canale ufficiale Twitter, possibili rallentamenti alla circolazione stradale si registrano in viale della Regione Siciliana (direzione Trapani) all’altezza di via Principe di Paternò a causa di un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente non sarebbe grave. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Palermo per i rilievi del caso.



