Catania, Forza Italia Giovani rinnova i vertici

A guidare il movimento giovanile azzurro saranno Andrea Murabito per la città e Giorgia Schilirò per la provincia

CATANIA – Si rinnovano i vertici di Forza Italia Giovani a Catania e provincia: alla presenza del coordinatore regionale FI Giovani Andrea Mineo, del vice Carlo Maria Castiglione e del dirigente nazionale Antonio Montemagno, la 24enne Giorgia Schilirò è stata nominata coordinatrice provinciale del movimento giovanile azzurro. Schilirò, laureata in Lingue all’Università di Catania, succede al dimissionario Lorenzo Ceglie, eletto presidente del consiglio comunale di Misterbianco (Ct). Ad affiancarla i vicecoordinatori Giorgio Sanfilippo e Andrea Paparo.

Il coordinatore Mineo ha ratificato anche le nomine FI Giovani per la città di Catania: nuovo coordinatore comunale è Andrea Murabito, 25 anni e laureato in Scienze politiche, suo vice è Gorgui Diagne.

«Sono fiera di essere stata scelta dalla grande famiglia di Forza Italia per questo ruolo – ha commentato la neocoordinatrice Schilirò – una grande emozione ma anche una responsabilità che condividerò con i tanti giovani militanti azzurri della provincia di Catania. Voglio ringraziare i vertici del nostro movimento, dall’uscente Lorenzo Ceglie per l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo biennio al coordinatore regionale Andrea Mineo per la fiducia datami, fino a tutti i dirigenti per il loro impegno in un partito che dimostra di avere fiducia nei giovani e di investire su di loro per formare una nuova classe dirigente», conclude Giorgia Schilirò.

«Lavoreremo – aggiunge il neocoordinatore comunale a Catania Andrea Murabito – con la convinzione e l’entusiasmo di poter contribuire all’azione politica di Forza Italia a favore dei giovani, rafforzando la nostra presenza e l’organizzazione del nostro movimento nella città di Catania e a cascata in tutti i Comuni della provincia».

Le altre nomine

Compongono inoltre il coordinamento provinciale FI Giovani Catania: Gerardo Fisauli (segretario organizzativo), Dylan Toscano, Francesco Cristaldi, Alessia Cottone, Christian Ligama, Salvatore Scuto, Luigi Calaciura, Andrea Gruttadauria, Alessio Vitanza, Giuseppe Scaccianoce, Giuseppe Marletta, Giacinto Oscar Rizzo, Carmelo Andronico, Davide Privitera, Bruno Rametta, Tiziano Valente, Fabiano Lo Cicero, Alessia Savatteri, Gianfranco Rosati, Federico Viola. Siedono nel coordinamento FI Giovani Città di Catania: Giovanni Viglianisi (segretario organizzativo), Gabriele Pagana, Ettore Alberto Renda, Gianluca Guarrera.



