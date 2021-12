Catania, l’incanto delle luci accende il Natale – FOTO

CATANIA – Con il Natale alle porte, la città è già pronta ad accogliere visitatori e turisti con formule nuove, che non sono più assimilabili ai vecchi Mercatini Natalizi.

Dal Villaggio di Natale al Circolo Creativo, dal Montesano XMasStreet a una passeggiata in via Monfalcone, tutta pedonale, fino a Villa Del Grado, e dalle piazze immerse nel barocco a dei veri e propri contenitori per accogliere tutti dai più piccoli ai grandi: un percorso fatto di alberi di Natale, artigianato, gastronomia, intrattenimento, workshop, musica e luminarie.

Il primo villaggio di Natale ad accendere le luci in città è stato quello di piazza Università: “È il secondo anno, dopo gli anni di chiusura dovuti alla pandemia da Covid-19, che accendiamo le luci in piazza Università – dice Olga Scaglione, componente insieme a Brigida De Clerk dell’associazione Le Pulci di Città – un villaggio che nasce per proporre: sono presenti stands di artigiani siciliani, e intrattenere i più piccoli e i grandi”.

Insieme all’associazione KAP, quest’anno, sono presenti gli artigiani e gli antichi mestieri oltre a prodotti di eccellenza gastronomica. Per i bambini il Babbo Natale, le Principesse Disney, giocoleria, giochi e dolci e caramelle. Un villaggio di Natale per accogliere tutti con tante luci, tante proposte per i regali e regalini natalizi e tanto intrattenimento.

Via Monfalcone chiude alle auto e si propone ai visitatori con un piccolo parco urbano solo pedonale, dove i visitatori sono accolti dal calore del legno e da tanti piccoli alberi di Natale. Un’area, questa, creata con materiali tutti ecosostenibili. Da via Monfalcone si arriva poi in via Scuto Costarelli 26 al Temponary Pop Circolo Creativo e dopolavoro natalizio.

“Presentiamo un format nuovo che non è un mercatino – racconta Sarah Spampinato, fondatrice dell’associazione Pop Up Market Sicily – ma un Circolo Creativo, un dopolavoro natalizio, dove arte, convivialità, creatività ed eccellenze del territorio si supporteranno vicendevolmente per creare un Temporary Shop ad ingresso libero, con controllo rigoroso del super greenpass e con la consapevolezza assoluta che anche questa volta non vi farà sentire a Catania ma in un posto nel mondo”.

Una varietà di proposte per tutti i gusti, insomma, in una città che ha tanta voglia di ripartire. Tra pochi giorni aprirà anche il Mercato creativo e festival delle arti e mestieri di Artieri, dentro il parco di Villa del Grado in corso Italia. “Una full immersion tra artigianato, workshop, musica, danza e creatività in un luogo unico, un luogo dell’anima” come confermano le due direttrici artistiche Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo.