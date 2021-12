Catania, omicidio Jenny: si cerca ancora l’indagato

Il compagno della giovane mamma è indagato per l'uccisione, ma non è stato trovato

CATANIA – È ancora introvabile l’uomo indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero, da tutti conosciuta come “Jenny”, la donna di 27 anni uccisa venerdì sera a Lineri, frazione di Misterbianco nel Catanese con tre colpi di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro, all’esterno del panificio dove era impiegata.

I carabinieri del comando provinciale di Catania, coordinati dal pm Valentina Botta, lo cercano anche fuori Catania, ma di lui non c’è traccia. Il particolare che l’uomo non sia reperibile porta gli investigatori a ipotizzare un coinvolgimento nel delitto. L’unica certezza, al momento, è che come riferito ai militari dell’Arma dai familiari della vittima il “rapporto tra l’uomo ricercato e Jenny ultimamente erano burrascosi”.

Questa mattina, davanti al panificio-pasticceria di via Alfredo Nobel, all’angolo con via Allende, in molti hanno lasciato dei fiori.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI