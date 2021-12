Il giorno di Catania-Palermo: ecco il derby di Sicilia

L’attesa viene vissuta con trepidazione sia in casa rossazzurra che rosanero: in palio ci sono non soltanto tre punti

CATANIA – Solitamente rappresenta una gara a se stante nell’arco di un’intera stagione calcistica, vuoi per il blasone… per il prestigio… per la rivalità da sempre esistente tra le maggiori rappresentanti dell’arte pedatoria nella parte occidentale ed in quella orientale dell’isola. Il derby tra Catania e Palermo, in qualsiasi categoria si giochi, ha sempre un fascino particolare.

L’attesa viene vissuta con trepidazione sia in casa rossazzurra che tra le fila rosanero: in palio ci sono non soltanto tre punti importanti per la classifica, ma anche un pezzetto di storia, il predominio isolano sia pure in un contesto calcistico ultimamente avaro di significative gratificazioni. Dopo i fasti degli anni scorsi, quando la Sicilia potè farsi vanto di ben tre rappresentanti nel massimo campionato italiano (c’era anche il Messina!), adesso le maggiori formazioni dell’isola galleggiano in terza serie con alterne vicende.

Al momento, sta meglio il Palermo che, dopo annate difficili, sembra aver creato i presupposti per un ritorno nel calcio che conta in tempi non troppo lontani. Discorso diverso per il Catania che naviga a vista, con alle spalle una situazione societaria tutta da decifrare. La recente notizia del pagamento degli stipendi ai calciatori, ha allontanato lo spettro dell’esclusione dal campionato (nel caso di recidività) ma la crisi economica del club di via Magenta non ha ancora trovato la definitiva via d’uscita.

La squadra allenata da mister Baldini, ha probabilmente risentito ultimamente dell’incertezza complessiva, rendendo meno sul campo rispetto a qualche mese addietro. Sono così maturate evitabilissime sconfitte che, in concorso con i due punti di penalizzazione già comminati, hanno fatto scivolare la squadra etnea in un’anonima posizione di classifica, a stretto contatto con le sabbie mobili della zona play-out.

Per la gara contro il quotato Palermo di mister Filippi, i rossazzurri dovranno far valere l’orgoglio e la voglia di riscatto, al cospetto di un avversario che, sulla carta, è più forte ed ambizioso. Il Catania farà leva anche sull’apporto del suo pubblico che, proprio in occasione del derby, sarà più numeroso del solito, con la Curva Nord che da giorni ha già fatto registrare il tutto esaurito. Per quel che riguarda la formazione, Baldini potrebbe tornare all’antico, evitando inizialmente di schierare Sipos al fianco di Moro.

Il bomber, rimasto all’asciutto domenica scorsa a Latina, sarà l’osservato speciale della difesa rosanero ma farà di tutto, insieme con i compagni, per tornare ad essere protagonista a suon di gol. Non ci sarà Ceccarelli con ballottaggio tra Russotto e Piccolo per una maglia da titolare che sarà, invece, sicuramente appannaggio di Russini. A fluidificare sulla sinistra tornerà ad essere Zanchi con Calapai a destra ed un centrocampo che poggerà le sue basi ancora su Greco, Rosaia e forse Provenzano (o Izco). Il derby di Sicilia comincerà alle ore 14,30.



