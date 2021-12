La Sistemia Saturnia in casa contro Massa Lubrense

ACI CASTELLO – La Sistemia Saturnia ritorna in campo domani (alle 16) per affrontare, a distanza di tre giorni dalla sconfitta di Tricase, la Shedirpharma Massa Lubrense. Il gruppo si è rimesso subito al lavoro per disputare al meglio gli ultimi tre turni dalla fine del girone d’andata. Continua l’operazione #tuttialpalacatania con il costo del biglietto a due euro sino alla fine della regular season.

LA VIGILIA DI KANTOR. Il tecnico Waldo Kantor chiede la vittoria alla squadra per rilanciarsi in chiave play off. “Massa Lubrense – spiega – è una delle squadre più equilibrate del campionato. Il sestetto è ben amalgamato, gioca bene ed è compatto. L’affrontiamo quindi consapevoli di ricevere al PalaCatania un avversario che sta attraversando una buona condizione di forma ed è reduce da due vittorie di fila, che hanno dato morale. Dobbiamo tornare a giocare bene per vincere dopo le ultime due partite perse con Aversa e Aurispa Libellula. Dobbiamo fare un risultato importante. Spero di vedere una squadra molto determinata e che renda a livello agonistico al massimo”.

IL PROGRAMMA. Queste le partite dell’undicesima giornata: Efficienza Energia Galatina-Ismea Aversa, Maury’s Com Cavi-Dist&Log Marcianise, Omifer Palmi-Leo Shoes Casarano, Falù Ottaviano-Opus Sabaudia, Concrea Marigliano-Aurispa Libellula Lecce, Sistemia Saturnia-Shedirpharma Massa Lubrense.

Aurispa Libellula Lecce 21, Ismea Aversa 20, Maury’s Com Cavi Tuscania 19, OmiFer Palmi 19, Leo Shoes Casarano, Avimecc Modica e Sistemia Aci Castello 17, Falù Ottaviano 13, Shedirpharma Massa Lubrense 12, Opus Sabaudia 11, Dist&Log Marcianise 9, Efficienza Energia Galatina 4, Con.Crea Marigliano 1. Note: 1 incontro in più: Aurispa Libellula Lecce, Avimecc Modica, Falù Ottaviano.



