Stop Meta Catania, vince Sandro Abate Avellino

CATANIA – Si ferma dopo otto giornate utili la serie positiva della Meta Catania Bricocity. Vince al PalaCatania Sandro Abate Avellino degli ex Perez e Dalcin battendo i rossazzurri per 2-4. Gara brutta e indecifrabile dei ragazzi di coach Ramiro mai scesi in campo. Insomma giornataccia in casa Meta Catania , mentre è andato tutto bene agli irpini che hanno sbloccato il match con Alex e raddoppiato nella ripresa con Dalcin. Rossazzurri che non sono mai riusciti ad imprimere il loro ritmo martellante, risultando sterili anche sotto porta. Dopo l’ennesimo errore che ha consegnato lo 0-3 ad Avellino, ecco l’orgoglio grazie all’uomo in più che ha portato alla rete di Tiago Cruz. Meta Catania Bricocity però frenata dall’ennesima topica del pomeriggio, dopo appena trenta secondi dal gol della possibile rimonta, che consegnava il gol del poker di Alex. Secondi finali tambureggianti con al seconda rete di Vaporaki e l’occasione a trenta secondi dalla fine per Rossetti che poteva consegnare un finale da brivido. Finiva così con la sconfitta per i rossazzurri che adesso avranno giorni importanti per ritrovare la strada maestra per preparare la super sfida contro Petrarca.

Di seguito il tabellino

META CATANIA BRICOCITY-SANDRO ABATE 2-4 (0-1 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Tornatore, Rossetti, Silvestri, Musumeci, Taliercio, Messina, Campoy, Vaporaki, Baio, Matamoros, Galan, Cruz, Licandri, Dovara. All. Lopez

SANDRO ABATE: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Festa, Alex, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo. All. Scarpitti

MARCATORI: 18’30” p.t. Alex (SA), 1’35” s.t. Dalcin (SA), 12’30” Pazetti (SA), 13′ Cruz (M), 13’30” Alex (SA), 18’32” Vaporaki (M)

AMMONITI: Campoy (M), Avellino (SA), Galan (M), Matamoros (M)

ESPULSI: al 15’20” del s.t. Campoy (M) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Marco Moro (Latina), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria)



