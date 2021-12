Asp Palermo, continuano gli open day: vaccinazioni ed esami a Camporeale

CAMPOREALE (PALERMO) – Prosegue l’impegno dell’Asp di Palermo nelle attività di prossimità. Domani (martedì 14 dicembre) i camper della prevenzione saranno a Camporeale per l’Open Day Itinerante, organizzato in collaborazione con la locale Amministrazione comunale.

Dalle 9.30 alle 16.30 nel Baglio del Palazzo del Principe di Camporeale, gli utenti avranno la possibilità di aderire agli screening oncologici ed alla vaccinazione, sia anticovid che antinfluenzale. In particolare, senza prenotazione e con accesso diretto, saranno effettuate: mammografia, per donne di età 50-69 anni; Pap Test o HPV Test per donne 25-64 anni e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni). Verranno somministrate anche le vaccinazioni anticovid (1^, 2^ o 3^ dose) e quelle antinfluenzali. Presente anche una postazione con operatori amministrativi ed informatici.

Gli operatori delle vaccinazioni dell’Asp di Palermo saranno, anche domani e mercoledì 15 dicembre, ad Ustica per somministrare circa 500 dosi. L’attività avrà inizio nel pomeriggio del 14 e proseguirà nella mattinata del 15.

Intanto ieri, sono state 101 le dosi somministrate all’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo e 97 (di cui 31 prime dosi) a Sant’Egidio. (nr)



