Asp Palermo, domani Open Day itinerante a Camporeale

PALERMO – L’Asp Palermo sarà domani a Camporeale per le attività di prossimità con i camper della prevenzione per l’Open Day itinerante, organizzato in collaborazione con la locale amministrazione comunale. “Dalle 9.30 alle 16.30 nel baglio del Palazzo del Principe di Camporeale – si legge in una nota dell’azienda – gli utenti avranno la possibilità di aderire agli screening oncologici ed alla vaccinazione, sia anticovid che antinfluenzale”. In particolare, senza prenotazione e con accesso diretto, saranno effettuate: mammografia, per donne di età 50-69 anni; Pap Test o Hpv Test per donne 25-64 anni e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50-69 anni).

Verranno somministrate anche le vaccinazioni anticovid (prima, seconda e terza dose) e quelle antinfluenzali. Presente anche una postazione con operatori amministrativi ed informatici. I sanitari che si occupano di vaccinazioni dell’Asp di Palermo saranno anche domani e mercoledì prossimo ad Ustica per somministrare circa 500 dosi. L’attività avrà inizio domani pomeriggio e proseguirà nella mattinata di mercoledì. Intanto ieri, sono state 101 le dosi somministrate all’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo e 97 (di cui 31 prime dosi) nella comunità di Sant’Egidio.



