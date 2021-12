Aste Palermo, venduti più di 100 lotti: pagati più di 25mila euro per un Rolex

L'oggetto per il quale si è scatenata la battaglia è stata una coppia di diamanti montati su paio orecchini d'epoca realizzati in oro giallo

PALERMO – Prezzo record per la coppia di diamanti di taglio composito, montati su paio orecchini d’epoca realizzati in oro giallo, nella sede Affide di Palermo. È stato battuto all’asta per 49.400.00 euro. L’acquirente ha rilanciato con un’offerta anonima presentando un’offerta segreta.

Nella sede in via Giovanni Raffaele si è svolta l’asta speciale che ha visto aggiudicarsi 110 lotti, su 117, ad un prezzo totale pari a 442.149 euro. In due giorni, invece, sono stati venduti 182 oggetti di lusso, per un totale di 733mila euro. Tanti appassionati ma, probabilmente, anche gioiellieri tra il pubblico in sala. Presenti poche donne, tanti uomini e diversi giovani.

Scorrendo la lista degli oggetti in vendita si trovano collane, orecchini, anelli e bracciali, ma anche orologi di valore. I più combattuti sono stati il Rolex Daytona e Submariner Date Kermit. Il primo è stato aggiudicato a 25.350.00 euro, partito con una base d’asta pari a 12mila euro. Mentre il Rolex Submariner Date Kermit con base d’asta di 9mila euro è stato venduto a 17.062.00 euro.

Sono soltanto alcuni degli oggetti preziosi impegnati, non più riscattati dai proprietari, che venerdì sono stati battuti all’asta nel capoluogo siciliano. Gli articoli fanno parte di quella piccola percentuale di beni che vengono dati a garanzia per un prestito e che, per scelta o per impossibilità dei proprietari, non vengono riscattati. Nel 97 per cento dei casi, accade però che il bene dato in pegno viene riscattato.

Molto apprezzati anche il Rolex Submariner NoDate aggiudicato a 11.056.00 euro. Ancora il bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio brillante, venduto a 4.492.00 euro.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con l’Asta Speciale Palermo – ha dichiarato Andreas Wedenig, direttore generale di Affide – abbiamo venduto oltre 180 preziosi che hanno permesso agli acquirenti di portare a casa dei veri e propri affari, acquistando oggetti rari e di lusso a prezzi davvero vantaggiosi. Questi due appuntamenti siciliani sono stati un successo e siamo davvero contenti degli obiettivi che abbiamo raggiunto. Le Aste Speciali – conclude – sono un appuntamento molto importante per noi, offriamo i nostri migliori lotti ad appassionati e curiosi, con un servizio trasparente e sicuro e con la garanzia del valore del bene che da sempre siamo in grado di assicurare”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI