Caparezza a Catania, concerto rinviato di due mesi

L'annuncio del cantante: "Le regole per la pandemia non consentono di suonare nei palazzetti"

CATANIA – Spostato a una nuova data, il 22 maggio, il concerto di Caparezza originariamente previsto per il 22 febbraio al PalaCatania. A comunicarlo è lo stesso Caparezza in un comunicato, in cui spiega che le norme per il contrasto della pandemia non consentono di suonare nei palazzetti a febbraio, e che tutto il suo tour “Exuvia” sarà posticipato di due mesi.

Il comunicato di Caparezza

“La notizia che non avrei voluto darvi è arrivata. Le attuali norme per il contrasto della pandemia non ci permettono di suonare nei palazzetti a febbraio.

Il tour è dunque rinviato, anche se di un paio di mesi. Partirà a maggio e i biglietti resteranno ovviamente validi per le nuove date.

Riprogrammare questi eventi non è facile. Bisogna ogni volta verificare le disponibilità dei palazzetti e pianificare gli spostamenti, tenendo in sospeso tutte le figure lavorative, quindi è inutile dirvi quanto sia dispiaciuto e frustrato.

Vi chiedo altri 2 mesi di pazienza, non vedo l’ora di festeggiare con voi l’uscita da questa exuvia.

Il concerto inizialmente previsto il 21 marzo 2022 al PalaCatania si realizzerà nella nuova data del 20 maggio 2022.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI