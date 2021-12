Catania, Sibeg Coca-Cola 140 tonnellate di plastica in meno

CATANIA. Oltre 140 tonnellate in meno di plastica Pet immessa nell’ambiente, il 98% di rifiuti inviati al riciclo e 290 tonnellate di CO2 evitate nel 2020, 95 auto elettriche presenti nel parco auto aziendale per un valore economico generato sul territorio di quasi 120 milioni di euro.



Sono alcuni dei numeri più significativi del primo bilancio di sostenibilità pubblicato da Sibeg, l’azienda che dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce i prodotti The Coca-Cola Company in Sicilia. Il documento è stato redatto e certificato Kpmg ed è riferito all’anno 2020.

“Generare valore per la collettività, restituendo al territorio progetti che abbiano una valenza non solo economica ma soprattutto sociale e culturale, è la sfida che Sibeg Coca-Cola, con i suoi 313 dipendenti, ha sempre portato avanti con responsabilità”, ha sottolineato l’amministratore delegato Luca Busi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI