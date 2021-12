Covid, dipendente comunale esibisce referti falsificati

CATANIA. Controlli del Nas a proposito del regolare rilascio del “super Green pass” sul luogo di lavoro. Questa volta nella lente del mirino sono finiti i dipendenti comunali del cimitero di un Comune dell’hinterland etneo. E’ stato accertato che proprio il custode cimiteriale era sprovvisto di regolare certificazione verde Covid-19 ed in sostituzione esibiva una serie di referti analitici per tampone nasale rilasciati da laboratori clinici privati.

Ai militari del NAS, però, non è sfuggito un particolare: la data di rilascio dei documenti sanitari era stata falsificata ed aggiornata al fine di renderli potenzialmente utilizzabili per ottenere il rilascio del green-pass, ovvero per dimostrare il possesso dei requisiti sanitari per poter accedere al luogo di lavoro.

I falsi referti analitici sono stati sequestrati e rimessi all’Autorità Giudiziaria, a cui è stato denunciato il dipendente comunale.



