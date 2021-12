Covid, il Governo proroga lo stato di emergenza

ROMA – Il Governo ha deciso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo. Già domani, quando è previsto un Consiglio dei ministri, la notizia potrebbe diventare ufficiale.

Lo stato di emergenza fu introdotto in Italia nel gennaio 2020 dal governo Conte per far fronte alle gravi conseguenze della pandemia da coronavirus e, per legge, non può durare oltre 12 mesi (articolo 24 del decreto 1/2021) oltre che può essere prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Nel caso attuale — quindi — servirà un intervento legislativo ad hoc da parte del Parlamento.

Il Governo è orientato a prorogare lo stato di emergenza per via dei dati negativi che nelle ultime settimane arrivano dall’Europa. Dopo Germania e Francia, pesano i numeri della Gran Bretagna.



