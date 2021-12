Covid, via libera alla terza dose per donne in gravidanza

ROMA – Raccomandata una dose di vaccino a mRNA come booster di un ciclo vaccinale primario alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario. Lo afferma l’Iss, che raccomanda una dose di vaccino mRNA come richiamo alle donne che allattano, senza alcuna necessità di interrompere l’allattamento. Le donne a maggior rischio di contrarre l’infezione perché più esposte (come

professioniste sanitarie o caregiver) e a maggior rischio di sviluppare una malattia grave da Covid sono il target

prioritario per la vaccinazione in gravidanza.



