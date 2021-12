Gabriele Romeo rimane alla Pallacanestro Trapani

Romeo nelle 8 partite disputate in granata è rimasto in campo una media di 23 minuti realizzando 7.5 punti e 2 assist

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare che il contratto di Gabriele Romeo, in scadenza il 15 dicembre p.v., sarà prolungato fino al termine della stagione sportiva 2021/22.

Le ottime prestazioni del giocatore, unite alla sua forte volontà di rimanere a Trapani, hanno convinto la società del presidente Basciano a proseguire il rapporto con l’atleta.

Questo il commento dell’amministratore delegato Nicolò Basciano: “Romeo ha dimostrato con la sua attitudine al lavoro ed il suo agonismo di essere il prototipo del giocatore che ci serviva e sarebbe stato un peccato perderlo. Per la società si tratta dell’ennesimo sforzo economico, anche in un momento di forte difficoltà. Lo abbiamo fatto per i nostri tifosi e per quelli che ci sostengono”.



