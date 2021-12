Gelarda: “Si chieda aiuto all’esercito per le buche di Palermo”

“Il sindaco aveva annunciato un bando da 24 milioni per affidare a privati la manutenzione, ma non ci sono soldi per procedere“

PALERMO – “Con le abbondanti piogge di questi giorni le tante buche che c’erano si sono allargate e i rattopi, fatti male, sono diventati voragini“. A dichiararlo è il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

“Sempre più pericolose per pedoni, autovetture e motociclisti. Dal primo aprile del 2020 la Rap non ha più in affidamento la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Cioè da oltre un anno e mezzo nessuno aggiusta più le strade della città, come si sono accorti tutti i palermitani. Il bando manutenzione strade da 24 milioni di euro – ha continuato Gelarda -, annunciato dal Sindaco, che prevedeva l’affidamento a privati e la suddivisione degli interventi nelle otto circoscrizioni, si è rivelato l’ennesima chimera. Restituito al comune dall’Urega, l’organo regionale di controllo, per un problema tecnico, è completamente fermo, anche perché, non ci sono i soldi per procedere“.

“Considerata l’assoluta incapacità dell’amministrazione Orlando e il pericolo che può generare per i cittadini questa situazione, oltre agli ingenti debiti che gli incidenti causati dalle buche costeranno al comune di Palermo, non ci resta altro che chiedere a Rap di intervenire subito per segnalare e transennare le centinaia, forse migliaia, di buche pericolose in città. Ma nel frattempo – ha concluso il capogruppo della Lega a Palermo – si chieda aiuto al governo regionale e a quello Nazionale, e anche all’Esercito, perché le strade di Palermo rischiano di diventare impraticabili e pericolosissime per chi le percorre- conclude Igor Gelarda”.



