Offre 30mila euro per uccidere moglie e suocera, arrestato

I carabinieri di Sarzana, in provincia di La Spezia, hanno sventato un duplice femminicidio. Un uomo di 50 anni, un impiegato aziendale originario della provincia di Parma, ma da tempo residente in Val di Magra, aveva offerto a un sicario la somma di 30mila euro per uccidere moglie e suocera.

Il sicario, però, ha avvisato i carabinieri che si sono presentati all’appuntamento prefissato tra i due per la consegna del denaro che serviva per il duplice omicidio. Probabilmente il pregiudicato coinvolto in questa storia, davanti all’idea di compiere un duplice omicidio, ha preferito lasciar perdere: così si è recato all’appuntamento fissato per ricevere i soldi accompagnato dai carabinieri di Sarzana. L’uomo è stato arrestato.



