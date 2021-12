Palermo C5: rosanero sconfitti 2-0 dal Mazara Futsal

Ennesimo ko in campionato per il Palermo Calcio a 5 che, sabato 18 dicembre, riceverà al ‘’Tocha Stadium’’ il San Vito Lo Capo

PALERMO – Prosegue il momento nero in casa Palermo Calcio a 5 che, sul campo del Mazara Futsal, incassa la seconda sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. A decidere l’incontro la doppietta di Agate.

PRIMO TEMPO:

Inizio arrembante dei padroni di casa che, dopo 3’, hanno l’opportunità di portarsi in vantaggio in virtù di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara; occasione sprecata dal Mazara con Sammartano, la cui conclusione si infrange sul palo.

Passano pochi minuti e i marsalesi colpiscono un altro legno (traversa clamorosa colpita da Agate). La squadra di Zapparata prova a rialzare la testa ma le ripartenza degli ospiti non impensieriscono la retroguardia avversaria.

A metà primo tempo il Mazara la sblocca con Agate, abile a ribadire in rete una conclusione sporca di Sousa. La reazione del Palermo C5 si condensa in un tentativo di Napoli che sfiora il pari.

SECONDO TEMPO:

Anche nella seconda frazione i padroni di casa partono a spron battuto trovando il definitivo 2-0 nuovamente con Agate. Palermo C5 eccessivamente falloso in avvio di ripresa, ci provano soprattutto Citrano e Mineo a dare la scossa a una squadra imbottita di giovani. I mazaresi si chiudono e vanno sul sicuro, sfiorando anche il tris con un tiro libero: la conclusione di Sammartano viene magistralmente neutralizzata dall’estremo difensore rosanero Mistretta (subentrato nelle rotazioni al posto di Costanzo).

Ennesima sconfitta in campionato per il Palermo Calcio a 5 che, sabato 18 dicembre, riceverà al ‘’Tocha Stadium’’ il San Vito Lo Capo.



