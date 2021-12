Palermo, dopo le casette in legno ecco le giostre in via Magliocco FOTO

PALERMO – La città di Palermo si prepara alla celebrazione delle festività natalizie. Per questo motivo oggi alle 18,30 verranno accese le luminarie (CLICCA QUI PER LEGGERE).

In questi ultimi giorni è montana la polemica per le casette in legno montante in centro città, con le richieste da parte dei commercianti di rimuoverle e posizionarle altrove. Nulla di tutto ciò è avvenuto, anzi il Comune in queste ore ha anche autorizzato il montaggio di alcune giostre per bambini in via Magliocco, angolo via Ruggero Settimo, tra quelle che dovrebbero essere delle fontane per abbellire la piazza, ma che da tempo sono fuori uso.

