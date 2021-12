Palermo Pallamano, il gol vittoria arriva allo scadere

Partita da ricordare per Palermo che, dopo 60 minuti ad inseguire gli avversari, trova il gol vittoria a tempo scaduto su un tiro dai 7 metri. La partita inizia nel peggiore dei modi per i rosanero, dopo i primi 5 minuti Aragona è costretto a chiamare il primo timeout del match sul 3-0 per i padroni di casa. Il Ragusa è una squadra forte, composta da ottimi atleti e guidata da un tecnico d’esperienza. Nel primo tempo, nonostante la timida reazione dei palermitani che riacciuffano il pareggio con un break di +3 dopo il timeout, il Ragusa sembra avere una marcia in più. La difesa alta del Palermo viene arginata facilmente dai ragazzi di Gulino che trovano con continuità conclusioni dai 6 metri ad alta percentuale realizzativa. A fine primo tempo il risultato è di 20-15 per Ragusa, un risultato pesante soprattutto per il dato delle reti subite.

Inizia il secondo tempo e Aragona decide di cambiare qualcosa in difesa, la squadra si abbassa e Guardí viene schierato in posizione di centro avanti. Nella seconda frazione di gioco il Palermo sembra un’altra squadra, dopo 15 minuti riesce a raggiungere il pareggio sul 24-24 subendo quindi solo 4 goal. Da quel momento la partita diventa equilibrata e avvincente, Ragusa si porta più volte avanti di qualche gol e Palermo risponde tenendosi in partita non riuscendo però mai ad andare in vantaggio. Capitan Aragona trascina la squadra con i suoi 14 goal, dei quali 8 segnati nel secondo tempo. Nei momenti di difficoltà si assume la responsabilità di tiri pesanti senza mai deludere. A 2 minuti dalla fine il risultato è di 33-30 per Ragusa, tutto lascia pensare ad una vittoria dei padroni di casa, ciò che accade però è quasi impensabile. Palermo conclude velocemente l’azione con un tiro dai 9 metri di Artale che batte il portiere ragusano. In difesa Pola riesce con uno scatto felino a recuperare palla e con due passaggi ritrovarsi sui 6 metri e battere ancora una volta il portiere. Questa azione d’attacco è fondamentale per Ragusa, un gol potrebbe chiudere la partita a poco più di un minuto dal termine. Dopo un cambio di direzione, Ruiz si ritrova da solo dai 6 metri e scaglia il tiro che potrebbe valere la vittoria. Vitale non ci sta e con una grande parata dà la possibilità alla sua squadra di attaccare per il pareggio. Palermo non fa neanche in tempo a fare un giro palla che Lopes si ritrova solo sui 6 metri pronto a ricevere il pallone, Guardí lo vede e lo serve. Il tiro del pivot palermitano viene toccato dal portiere Tanti, nonostante questo la palla entra lentamente in un attimo di suspence degno di un thriller.

Arriva il pareggio, Gulino chiama timeout e i palermitani esultano per la rimonta compiuta, l’entusiasmo è dalla loro parte ma si trovano a dover difendere e sperare di segnare con solamente 45 secondi rimasti. L’ultima difesa di Palermo è impeccabile, dopo 30 secondi di contrasti e falli da 9 metri, la palla viene recuperata da Vitale su un passaggio sbagliato del terzino spagnolo Piriz. Aragona non fa in tempo a chiamare il timeout che il Palermo è già ripartito con Pola che guadagna un rigore a tempo scaduto. Si presenta proprio lui dalla linea dei 7 metri per il tiro della vittoria. Fischio degli arbitri, rete. 33-34. Palermo passa in vantaggio per la prima volta e vince una partita complicatissima fondamentale per la classifica. La gioia dei ragazzi e dei pochi tifosi palermitani presenti a Ragusa è incontenibile. Palermo ora è secondo in classifica da solo con 12 punti e continua la striscia di vittorie consecutive arrivata a 6. Sabato prossimo ultimo impegno del 2021 in casa contro Il Giovinetto.



