Palermo, arriva il Natale: acceso l’albero ai Quattro Canti VIDEO

Per la prima volta Palermo avrà l’albero di Natale ai Quattro Canti di Città. Sarà la città metropolitana di Palermo a finanziare le luminarie che per le festività natalizie saranno presenti lungo il Percorso Arabo Normanno, che comprende le città di Monreale e Cefalù, che avranno le luminarie.

Il pre-dissesto e il ritardo

Alle 18.30 il sindaco Leoluca Orlando ha acceso le l’albero di quasi 12 metri e le luminarie, dando ufficialmente il via al Natale di Palermo. Tutti si aspettavano le luminarie venissero accese l’8 dicembre, in concomitanza con la festività del’Immacolata concezione, ma le casse del Comune, in pre-dissesto da settembre, non hanno permesso il montaggio prima e la soluzione è stata quella di attingere dalle casse della città Metropolitana. Per tale motivo il montaggio al montaggio dell’albero a Piazza Castelnuovo ci penseranno le associazioni di categoria che, dopo essersi tassate, lo accenderanno mercoledì.

“È arrivato il Natale – ha dichiarato il sindaco Orlando subito dopo l’accensione -, noi eravamo pronti ad acconsentire di vivere nel miglior modo possibile questo momento che è di cultura, ma anche di fede religiosa. Abbiamo pensato fosse opportuno, come città Metropolitana, cogliere questa occasione per realizzare un percorso che è quello Arabo Normanno, riconosciuto dall’Unesco“.

“Penso che sia un contributo normale per una città che vuole vivere il Natale come è giusto che sia. Non ci sarà nessuna festa di capodanno in piazza – ha spiegato il sindaco del capoluogo – perché le norme Covid impediscono di realizzare i grandi eventi, ma questo non impedirà di avere i concerti al Teatro Massimo“.

“Questo è l’albero del circuito AraboNormanno, mercoledì ci sarà l’accensione dell’altro al Politeama che è l’albero tradizionale della città“.

Per Orlando questo sarà l’ultimo Natale da sindaco del capoluogo e ha una richiesta alla città: “Un po’ di amore dei palermitani per Palermo, ma soprattutto di vivere con serenità le straordinarie bellezze della città che è tornata ad essere attrattiva“.

Il montaggio delle luminarie è stato affidato alla V.M. Agency e Vincenzo Montanelli è orgoglioso del risultato raggiunto: “Abbiamo faticato per riuscire a realizzarlo in tempo utile, la città non meritava di rimanere al buio. Siamo riusciti, in condivisione con il sindaco, a posizionare l’albero ai Quattro Canti, in una strada importante per i cittadini e i turisti. Avremmo potuto farlo prima – ha concluso Montanelli -, ma l’importante è averlo fatto“.

