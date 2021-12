Petralia Soprana, crescono i casi di covid: sospese le attività sportive

PETRALIA SOPRANA (PALERMO) – Sospese tutte le attività sportive a Petralia Soprana, paese della provincia di Palermo.

La decisione è arrivata da parte del sindaco Pietro Macaluso, che qualche giorno fa aveva già interrotto l’attività scolastica di ogni ordine e grado per constatare la diffusione del covid, con i casi che hanno avuto una fortissima impennata negli ultimi giorni. Per la nuova ordinanza del sindaco è stata sospesa anche la gara di calcio prevista ieri tra l’Asd Città di Petralia Soprana e l’A.C. Geraci Siculo del campionato di prima categoria.

I positivi accertati a Petralia Soprana, con tampone molecolare, sono 74. A questi vanno aggiunti i positivi al tampone rapido e chi si trova in quarantena per essere stato a contatto con positivi per un totale che si aggira intorno alle cento unità.

“Stiamo attraversando un momento di crisi che mai avrei previsto – ha detto il sindaco Macaluso -. Purtroppo, questo è il risultato dell’abbassamento del livello di guardia, mi auguro che tutto vada per il verso giusto e senza particolari problemi per i miei concittadini. Spero tanto che il dato sui ricoveri continui a rimanere a zero”.

Da primo cittadino l’invito a “tutti a rispettare le regole e a mettere in atto tutte le possibili precauzioni. Noi come amministrazione comunale ce la metteremo sempre tutta e il borgo più bello d’Italia si rialzerà presto”.



