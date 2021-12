Speranza: “Il covid non è materia da bar o da talk show”

“Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene”. A dichiararlo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza. “È materia delicata – ha aggiunto – su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un’intera vita ai nostri figli”.

“I primi dati che abbiamo anche da altri Paesi di Europa e del mondo, ci segnalano che con il richiamo si è più protetti anche nei confronti di potenziali varianti e, quindi, il richiamo è particolarmente importante: il mio invito a tutti i cittadini del nostro Paese è quello di prenotarsi e di andare perché è molto importante. Insistiamo – ha aggiunto – sulla campagna di vaccinazione che è la vera leva che abbiamo per chiudere questa fase e aprirne una diversa”.

“La campagna vaccinale nel nostro Paese è quella che ha i migliori numeri a livello europeo e mondiale, questa mattina siamo all’88,19 per cento di persone vaccinabili che hanno avuto la prima dose, oltre 85 ha completato il primo ciclo. Negli ultimi giorni – ha concluso Speranza – c’è una accelerazione molto forte anche per i richiami, che sono essenziali”.



