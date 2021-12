Ars, via libera al ddl per i parenti delle vittime di mafia

PALERMO – “Con il voto di oggi l’Ars risolve finalmente l’incomprensibile disparità di trattamento per i parenti delle vittime di mafia, come da tempo chiesto da molte associazioni e da tutte le sigle sindacali.

Si risolve una discriminazione in contrasto, peraltro, con lo spirito originale della legge regionale che intende offrire un sostegno concreto a tutti i parenti delle vittime di mafia, evitando odiose graduatorie” così Claudio Fava presidente della commissione regionale antimafia dell’ars commenta l’approvazione oggi in aula di un disegno di legge che supera alcuni ostacoli per i procedimenti di assunzione e tutela per i parenti delle vittime della criminalità mafiosa



