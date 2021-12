Bagheria, approvato il bilancio di previsione 21/22/23

BAGHERIA (PALERMO)- Lo scorso 11 dicembre il Consiglio Comunale di Bagheria ha approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 ed i relativi allegati.

“L’approvazione del bilancio di un ente è un momento importante, soprattutto in questo periodo di gravi difficoltà finanziarie per tutti gli enti locali. Con questo strumento finanziario garantiamo l’erogazione di tanti servizi ai cittadini, salvaguardando le fasce deboli e le categorie più in difficoltà“. A dichiararlo l’assessore al Bilancio Daniele Vella.

“È un bilancio in equilibrio senza aumentare i tributi, che recepisce le agevolazioni tributarie rivolte alle famiglie bisognose e agli operatori commerciali e possibili grazie ai contributi statali e regionali – continua Vella -. Con questo bilancio garantiamo tutti i servizi essenziali e finanziamo diversi investimenti rivolti ad infrastrutture sul nostro territorio, strade, loculi, scuole, palestre, sociale, cultura e beni culturali, ambiente e altro ancora. Permettetemi di rivolgere un appello alle Istituzioni governative affinché prevedano anche per gli anni a venire un contributo ai comuni e lavorino per una riforma seria che dia ossigeno a tutti gli enti. È sotto gli occhi di tutti il ruolo essenziale che le amministrazioni locali hanno svolto durante la pandemia e adesso non possono essere lasciate da sole. Un grazie – ha concluso l’assessore – a tutti coloro che hanno collaborato alla sua stesura e a chi con il proprio voto ne ha permesso l’approvazione“.

Unitamente al bilancio sono stati approvati alcuni emendamenti tecnici che permettono di incamerare alcuni finanziamenti ottenuti dal Comune.Sono stati inoltre approvati con il voto di maggioranza e opposizione, gli emendanti proposti dalla minoranza. Tra gli interventi più importanti presenti nel bilancio: Incameramento del contributo nazionale utilizzato per la riduzioni della Tari alle famiglie bisognose, del fondo perequativo regionale per riduzione/esenzione della tari agli operatori commerciali più altri diversi finanziamenti.

“L’approvazione dello strumento finanziario è una azione importante per la Città. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale, il consiglio tutto che ha dimostrato sensibilità per azioni fondamentali per la città, la Giunta, tutto il servizio Ragioneria e quanti, nelle commissioni consiliari e in aula, hanno agito con senso di responsabilità. L’adozione del bilancio – ha spiegato il sindaco Tripoli – chiude una lunga fase di risistemazione delle finanze comunali che ci spinge a guardare al futuro con più fiducia“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI