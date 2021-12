Bari, Frattali: “Vincere col Palermo per dare segnale al campionato”

BARI – “Adesso ci aspetta un’altra partita difficile col Palermo ma sono convinto che se affrontata alla stessa maniera potremo fare bene. Dobbiamo sempre giocare per portare a casa i punti. Una vittoria sarebbe uno slancio importante per il futuro e un segnale alle avversarie che ci inseguono”. A dirlo è Pierluigi Frattali, portiere del Bari, dopo il successo per 3-1 al San Nicola nel derby contro il Taranto. L’estremo difensore dei galletti, intervistato da Radio Bari, ha poi aggiunto: “Siamo una squadra che ogni giorno migliora, che è consapevole della propria forza e si sta calando perfettamente nella categoria; dobbiamo continuare così”.

Sul campionato e la lotta per la promozione in Serie B, Frattali ha spiegato: “Chiunque può perdere contro chiunque. Noi siamo stati bravi a essere la squadra più costante. Alla lunga squadre come Avellino e Catanzaro verranno fuori: l’Avellino lo sta già dimostrando perché ha fatto già molti risultati consecutivi, il Catanzaro stesso con l’arrivo di mister Vivarini sta intraprendendo una strada importante. Noi dobbiamo continuare a essere più continui possibile perché non dobbiamo farci avvicinare e dobbiamo arrivare agli scontri diretti con loro con più punti di vantaggio possibile”, ha concluso il portiere del Bari.



