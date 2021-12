Catania, minaccia e aggredisce madre e sorella: arrestato

CATANIA – Ha maltrattato per anni la madre, a cui addebitava la separazione dal padre: i Carabinieri di Catania hanno arrestato, su ordine della Procura, un 25enne, per maltrattamenti e estorsione. Ora è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

L’uomo avrebbe continuato a minacciare e aggredire dal 2017 la madre e la sorella minorenne, che avrebbe appoggiato la scelta di separarsi della madre. Nel 2019, posto ai domiciliari dopo un periodo in carcere per spaccio, avrebbe continuamente minacciato la madre per farsi consegnare 400 euro al mese per comprare droga. In una occasione si sarebbe avventato sulla madre infilzandole le labbra e la fronte con un forchettone da cucina ed avrebbe spesso schiaffeggiato, tirato per i capelli e spinto fuori dalla porta di casa la sorella.

La madre ha chiamato i carabinieri quando il 29 settembre scorso in compagnia di un amico il figlio, armato di una grossa mazza di ferro, aveva tentato di abbattere il portone di casa pretendendo denaro e minacciando di uccidere lei e la sorella. La vittima e la figlia sono scese in strada e sono state prese dal giovane a calci e pugni e solo il provvidenziale intervento di una turista che aveva ripreso la scena con il telefonino aveva fatto fermare e fuggire il giovane.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI