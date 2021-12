Catania, operazione “Black out”: Polizia Postale premiata

Il riconoscimento dell'Audiovisual Anti-Piracy Alliance, associazione che ha come scopo il contrasto della pirateria audiovisiva

CATANIA – L’Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), organizzazione internazionale costituita da aziende del settore audiovisivo, che ha come scopo il contrasto alla pirateria audiovisiva sostenendo, tra l’altro, l’attività delle forze dell’ordine, ha annunciato i premi 2021 assegnati al settore pubblico per la lotta alla pirateria audiovisiva.

Per l’anno 2021 l’AAPA, nell’ambito della quarta edizione dell’“Anti-Piracy awards”, ha assegnato il riconoscimento alla Polizia Postale e delle Comunicazioni per i risultati ottenuti con l’Operazione “Black Out”, condotta nel maggio 2021 dal Compartimento Polizia Postale di Catania e coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Postale di Roma, che ha portato alla chiusura di un’importante rete IPTV responsabile di circa l’80% della fornitura illegale di IPTV in Italia e al deferimento di 45 soggetti facenti parte di un’associazione a delinquere finalizzata all’abusiva riproduzione e diffusione a mezzo Internet di opere protette dal diritto di autore e opere dell’ingegno.

L’operazione Black Out è stata condotta da 200 specialisti in 11 regioni a seguito di un’indagine sui venditori su Telegram e altri social network. Si ritiene che la rete abbia generato circa 15 milioni di euro di entrate ogni mese.

Commentando i premi Mark Mulready, Co-Presidente di AAPA e Vice President Cyber Services di Irdeto, ha commentato che “Siamo lieti di riconoscere l’impegno e il successo della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel bloccare l’accesso a una rete di IPTV illegale così importante. Il numero di specialisti e regioni coinvolti dimostra le complessità organizzative e tecniche coinvolte nella lotta a tali attività illecite che sono sempre più accessibili attraverso i social media. Attività come l’operazione “Black Out” inviano un messaggio chiaro che la pirateria non sarà tollerata.”

“Il mondo criminale della pirateria audiovisiva è in continua evoluzione ma altrettanto costante è il nostro impegno nel contrasto” commenta il Primo Dirigente della Polizia di Stato Marcello La Bella.

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Ivano Gabrielli, a capo della III Divisione del Servizio Polizia Postale sottolinea che “Quello dell’IPTV illegale è un mondo criminale complesso gestito dalla criminalità organizzata. Spesso i proventi vengono reimpiegati infatti in altre forme ed attività criminali senza contare il danno che viene fatto ad un’industria che impegna migliaia di lavoratori.”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI