Covid, da domani obbligo vaccinale per scuola e forze dell’ordine

La somministrazione del siero anti-Covid per polizia, carabinieri e personale scolastico

ROMA – Da domani scatta l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, per i militari e le forze di polizia. E il ministro

dell’Interno Luciana Lamorgese assicura “un continuo monitoraggio sugli operatori”. L’inadempienza porterà

all’immediata sospensione del servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del rapporto di lavoro.

Lamorgese riferisce inoltre che nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono state controllate dalle forze dell’ordine 924.366 persone per il Green pass e 3.802 sono state sanzionate.



