Covid, due militari positivi dopo rientro dal Sudafrica

NAPOLI – ”Prima di venire qui abbiamo saputo dalla Asl Napoli 2 che sono stati trovati positivi due colonnelli di ritorno da una missione in Sudafrica”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento al giuramento degli infermieri. ”I due colonnelli – ha aggiunto – viaggiavano insieme a un reparto del nostro esercito di 80 militari, li abbiamo subito messi in isolamento e abbiamo inviato al Ceinge il necessario per il sequenziamento. Sono stati ovviamente avvertiti i comandi dell’esercito e i nostri colleghi del sistema sanitario siciliano perché lì era stata effettuata una sosta”.



