Dissesto finanziario, si va verso una norma salva Palermo

PALERMO – Potrebbe aprirsi uno spiraglio per il dissesto finanziario del comune di Palermo. Al capoluogo siciliano è indirizzata infatti una norma a cui sta lavorando il Governo nazionale con misure per le città metropolitane in pre-dissesto, da inserire in un emendamento ad hoc alla legge di Bilancio. L’emendamento riguarda soprattutto le città di Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo. A quanto si apprende la norma, in sintesi, prevede che lo Stato dia alle città metropolitane in difficoltà un contributo straordinario pluriennale, chiedendo in cambio impegni su fiscalità, riscossione, patrimonio e personale.



