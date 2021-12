Friends for the Earth, via il crowdfunding per donare alberi

PALERMO – Un regalo natalizio che contribuirà al benessere dell’ambiente e alla qualità dell’aria. A Natale regala un albero con Friends for the Earth è la campagna natalizia di crowdfunding che, lanciata dall’omonima piattaforma dedicata al mondo della green economy, si pone l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla piantumazione di alberi tra la città di Palermo ed il resto del mondo.

Una campagna nata in collaborazione con l’associazione Guerrilla Gardening di Palermo e con ZeroCO2 che consentirà, grazie al contributo di chi deciderà di aderire all’iniziativa, di piantare alberi tra le zone del capoluogo siciliano nelle quali c’è più carenza di verde e i paesi del mondo nei quali, la donazione di un albero, può costituire un beneficio per l’ambiente, l’ecosistema e le comunità locali.

Attraverso una piccola donazione, effettuata mediante un apposito canale disponibile all’interno del marketplace di Friends for the Earth (al link:https://www.friendsfortheearth.com/shop/it/ecoprogetti-da-finanziare/506-3706-a-natale-pianta-un-albero-con-friends-for-the-earth.html#/316-partecipa_con_-30_/319-dove_-palermo_con_guerrilla_gardening) sarà possibile adottare un albero che verrà piantato tra Palermo ed altri paesi scelti per l’occasione nel resto del mondo.

“Piantare alberi oggi è un atto di amore per la Terra, di generosità per la società e le generazioni future. Nel caso della città di Palermo però è anche un atto di dignità per recuperare in parte i danni causati da decenni di sfruttamento indiscriminato di un territorio, che dalle guerre di mafia in poi, ha visto scomparire gli agrumeti della storica Conca d’Oro i quali si sono trasformati in enormi periferie di cemento e asfalto, dal sapore amaro di una bassa qualità di vita e disagio sociale per i suoi abitanti “, spiega Max Serradifalco, ideatore della piattaforma Friends for the Earth.

Così nel capoluogo siciliano sarà possibile regalare per Natale ad un proprio caro o ad un amico un albero che verrà piantato dai volontari dell’associazione Guerrilla Gardening tra via Oreto e i quartieri di Falsomiele, Borgo Nuovo e Brancaccio. Gli alberi in questione proverranno da un vivaio palermitano che coltiva le piante direttamente nei propri terreni a chilometro zero. In collaborazione con ZeroCO2, invece, sarà possibile regalare un albero che verrà piantato tra il Guatemala, il Perù e l’Italia.

Friends for the Earth poi rilascerà a tutti i partecipanti alla campagna di crowdfunding un certificato che attesterà la donazione dell’albero nell’area del mondo scelta.



