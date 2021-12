Torino, furto di bancomat agli anziani: scoperta la tecnica e arrestati VIDEO

TORINO – Furti di carte di credito e bancomat, sottratti ad anziani mentre prelevano agli sportelli Atm delle loro banche.

L’indagine, eseguita dai carabinieri di Torino, ha portato alla notifica di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 34enne di origini romene, già detenuto per altri reati a Padova. L’uomo è ritenuto responsabile, in concorso con due uomini e una donna connazionali, di dodici diversi episodi, avvenuti nel periodo tra giugno e settembre 2020 a Torino.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un 69enne, che ha subito un prelievo fraudolento di 1.400 euro. Se n’era accorto perché si era ritrovato nel portafoglio, dopo un prelievo, una carta bancomat uguale alle sua per modello e colore, ma intestata a un’altra persona.

Le successive analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza hanno permesso di ricostruire le azioni del gruppo criminale. Con questa strategia la banda è riuscita a derubare almeno 12 anziani.



