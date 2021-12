Grammichele, chiude al traffico la provinciale 75

CATANIA – Resterà totalmente chiuso al transito, inclusi i veicoli diretti alle proprietà ed i pedoni, un tratto della Strada provinciale 75 (tra il km 0+000 edil km 0+900) all’altezza dell’incrocio con la Strada provinciale 38/II, fuori dal centro abitato di Grammichele. La strada sarà chiusa fino al 31 gennaio.

L’ordinanza dirigenziale è stata emessa dalla Città metropolitana per consentire, in condizioni di massima sicurezza, l’esecuzione dei lavori di pulitura bordo stradale e sistemazione sottopasso.

Il percorso alternativo potrà essere così dirottato: per i veicoli provenienti da Vizzini Scalo, Licodia Eubea o dalla prov. di Ragusa, percorrere la S.p. 38/II fino al bivio con la S.p. 38/III e proseguire in direzione Mazzarrone fino al bivio con la strada comunale denominata “Fiume di Fuori” che conduce direttamente alla S.p. 75. Viceversa, per chi proviene da Grammichele, percorrere la S.p. 75 fino all’incrocio con la strada comunale “Fiume di Fuori” fino alla S.p. 38/III per poi proseguire sempre sulla stessa S.p. per Mazzarrone o dalla S.p. 38/II per la andare verso la provincia di Ragusa, Licodia Eubea o Vizzini Scalo.

Adeguata segnaletica sarà collocata sul luogo dalla Pubbliservizi S.p.A. esecutrice dei lavori.

La S.p. 75 si diparte dal bivio sulla SP 38/II per Quattropoggi a Grammichele ed interessa i comuni di Grammichele, Caltagirone e Licodia Eubea.



