L’ex pugile Stecca ricoverato per covid, aspettava la terza dose

L’ex campione di boxe Maurizio Stecca è ricoverato, in area non critica, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per Covid. Il pugile 58 enne, campione olimpico dei pesi piuma a Los Angeles nel 1984, aveva già ricevuto due dosi di vaccino e si apprestava a fare la terza.

È stato lo stesso stecca a raccontare, tramite il proprio profilo Facebook, la malattia tramite una foto che lo vede ritratto sul letto di ospedale con una mascherina per l’ossigeno: “Ho cominciato il match più difficile della mia vita – ha scritto Stecca – contro il mio avversario chiamato Covid, anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza, non lo so quante riprese ci saranno da fare sicuramente tante, io abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai a questo maledetto avversario“.

I commenti al post del pugile sono tanti, c’è chi scrive: “Noi si fa il tifo per te, oggi come nel 1984!“, o ancora “Ad un campione come te… Ci fa’… Un baffo!“, “Auguri di pronta guarigione!! Per fortuna hai il vaccino come alleato in questa battaglia, senza esso non voglio nemmeno immaginare in che situazione saresti“.

Stecca in passato ha avuto problemi di salute e gli era stata diagnosticata una malattia del sangue, l’EPN (emoglobinuria parossistica notturna),con la quale convive ancora oggi. Il suo stato di salute era comunque buono, e il corpo dell’ex campione viene descritto come solido e sportivo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI