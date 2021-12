Palermo, c’è il primo caso di variante Omicron

PALERMO – Anche in Sicilia è arrivata la variante Omicron, così come ha annunciato il Governatore Musumeci. Il positivo è uomo di quarantuno anni residente a Palermo. Fortunatamente i sintomi sono lievi grazie alla doppia dose di vaccino Pfizer inoculata. L’uomo, insieme alla famiglia, si trova in isolamento nella propria abitazione, dove lavora da tempo in modalità smart working.

LEGGI ANCHE: Omicron, c’è la prima vittima: è nel Regno Unito

La positività è emersa grazie al sequenziamento molecolare effettuato dal Centro regionale per la qualità dei laboratori. La paura è che ne possano emergere altri, perché i parenti del quarantunenne sono risultati positivi e sono in attesa del risultato delle analisi.

Intanto in Sicilia i positivi al covid, registrati nella giornata di ieri, sono 782, con un tasso di positività al 5,14%.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI