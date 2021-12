Palermo, chi sei? Qual è il reale obiettivo dei rosanero?

In casa un cammino lineare e da corsa alla promozione, in trasferta un ruolino da lotta per non retrocedere. Col Bari gara della verità

PALERMO – Il Palermo esce fortemente ridimensionato dalla sconfitta rimediata al Massimino nel derby contro il Catania. Un match dove i rosanero non sono riusciti ad incidere, a rendersi realmente pericolosi e ad andare quantomeno vicini a portare punti a casa. La tifoseria adesso è nello sconforto, non tanto per il ko, quanto per la prestazione opaca offerta dagli uomini di Filippi.

E’ lecito chiedersi quale sia il reale obiettivo stagionale dei rosanero? Nessun dubbio, sì. In casa un cammino lineare e da corsa alla promozione, in trasferta un ruolino da lotta per non retrocedere. Se si analizza la classifica ovviamente non può che osservarsi con speranza, visto il secondo posto a pari merito con la Turris. Ma dall’altra parte bisogna concentrarsi anche sulla distanza dalla capolista Bari e sull’imminente scontro diretto con i galletti.

Sarà un vero e proprio spareggio quello di domenica al Barbera. In caso di successo dei pugliesi il percorso verso la promozione diretta sarebbe fortemente compromesso, mentre in caso di vittoria dei rosanero i giochi resterebbero più che mai aperti. Il pareggio, invece, favorirebbe, chiaramente, il Bari, lasciando il Palermo in una sorta di limbo.

L’obiettivo stagionale – a detta della proprietà – è quello di lottare per la promozione diretta in Serie B, ma l’altalena di risultati, soprattutto in trasferta, non fa ben sperare. Dietro, le avversarie sembrano aver iniziato una rincorsa e adesso la squadra di Filippi deve stare attenta alle numerose insidie che possono provenire dal basso, cercando di mantenere le zone alte della classifica, senza perdere d’occhio il Bari. Una missione difficile, che se si vuole tentare, bisogna immediatamente lasciarsi alle spalle la sconfitta e ripartire in maniera coesa verso il traguardo: quello di provare a lottare fino alla fine del torneo.



