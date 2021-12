Palermo, domenica ‘No paura day’ manifestazione contro il green pass

PALERMO – Si terrà a Palermo domenica 19 alle 16,30 in piazza Castelnuovo il “No paura day Sicilia” una manifestazione contro il Green pass e l’obbligo vaccinale anti covid.

Tra i manifestanti ci sarà Stefano Puzzer, il portuale a capo della protesta no Green pass a Trieste ed in collegamento video il prof. Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova. Si uniranno alla manifestazione da Catania i lavoratori S.T.Microelectronics con l’intervento di Igor Benni, i lavoratori dei Cantieri Navali di Palermo rappresentati da Giuseppe Di Girolamo e per le forze dell’ordine Francesco Ferrara Romeo.Interverranno anche tra gli altri l’avv. Giuseppe Sottile da Messina, il coordinatore nazionale degli studenti universitari contro il green pass Filippo delle Piane (in video collegamento) e il prof. Gandolfo Dominici.

Il No Paura Day Sicilia – dicono gli organizzatori – si propone di riunire i Siciliani per dare voce alle varie problematiche inascoltate dalle istituzioni. L’organizzazione è curata da Vittoria di Bella coordinatore di Italexit di Gianluigi Paragone insieme a Giuseppe Munaò delegato regionale No Paura Day. La manifestazione – dicono gli organizzatori – si terrà anche il 18 dicembre a Messina e il prossimo 8 gennaio a Catania.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI