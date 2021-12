Quirinale, Fico: il 4 gennaio sarà svelata la data del voto

ROMA – Quirinale, la data del voto per l’elezione del presidente della Repubblica “la dirò nella lettera per la convocazione del Parlamento in seduta comune, che sarà inviata il 4 gennaio”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico agli auguri con la Stampa parlamentare. “Non entro nel dibattito sui nomi, mi preme dire anche se non tutti sono d’accordo, che io svincolerei la questione elezioni da quella del presidente della Repubblica. A prescidere da tutto, la legislatura credo che debba proseguire fino al 2023, in questo momento di emergenza l’Italia non credo si possa permettere la campagna elettorale”, ha aggiunto il presidente della Camera.



