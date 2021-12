Ravanusa, parte la raccolta fondi per ricostruire le case

PALERMO – Una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell’esplosione di Ravanusa di sabato scorso. Ad avviarla è la Protezione civile della Regione Siciliana, che ha attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608. Per domani è stato proclamato ad Agrigento il lutto cittadino, in memoria delle vittime di Ravanusa. La città dei Templi si stringe alla comunità dell’Agrigentino in questo momento di grande dolore “per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all’amministrazione comunale”. Domani saranno spente tutte le luminarie. Le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz’asta. Il sindaco Francesco Miccichè invita le attività produttive cittadine a non accendere gli addobbi natalizi delle loro attività. Sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.



